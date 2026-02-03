Haberler

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin barındığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkiinde bulunan işçi konteynerinde çıktı. Konteynerden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

