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Bodrum'da hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek operasyon düzenledi ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.