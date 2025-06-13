Bodrum'da Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edilen bilgiye göre, hakkında 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.C.'nin (24) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Şahıs, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkisinde yapılan operasyon ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA