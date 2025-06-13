Bodrum'da Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Bodrum'da Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçlarından toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.C., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edilen bilgiye göre, hakkında 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.C.'nin (24) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Şahıs, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkisinde yapılan operasyon ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.