Bodrum'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde S.A.U. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgunun ardından şahsın "hükümlü ve tutuklunun kaçması, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan S.A.U. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - MUĞLA