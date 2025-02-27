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Bodrum'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Bodrum'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A.U. yakalandı. Hakkında birkaç suçtan yakalama kararı bulunan şahıs, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde S.A.U. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgunun ardından şahsın "hükümlü ve tutuklunun kaçması, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan S.A.U. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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