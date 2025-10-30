Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsünü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gürece Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden boş hafriyat kamyonunun sürücüsü, karşıdan gelen başka bir kamyona yol vermek için yolun sağına yanaştı. Sağ şeritteki su yoluna girip kontrolden çıkan kamyon, sol şeride yöneldi. Yoldan çıkıp çelik bariyerlerle beton aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra şarampole düştü. Sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye, elektrik, zabıta ekipleri sevk edildi. Kamyonun ters dönmemesi için ekskavatörün kepçesiyle destek verildi. Kamyonunun olduğu bölgedeki ağaç dallarını kesen itfaiye ekipleri, sürücü R.Ş.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kamyonunun düştüğü yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan mahalle sakinleri, yolda sürekli kaza olduğunu ifade ederek yolun genişletilip kaldırım yapılmasını istedi. - MUĞLA