Bodrum'da Hafriyat Kamyonlarına 1.6 Milyon TL Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 3 ayda yapılan denetimlerde hafriyat kamyonlarına 1 milyon 600 bin TL cezai işlem uygulandı.

1 Kasım itibariyle inşaat yasaklarının sona erdiği Bodrum'da hafriyat kamyonları trafiğinde büyük artış yaşandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri 1 Kasım'dan bu yana kendi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma, yasakların sona erdiği 3 aydan bu yana toplamda 1500'den fazla hafriyat kamyonunu denetledi.

Hız, hatalı sollama, branda kullanmama, koruma demiri kullanmama, fazla tonaj gibi ihlallerde bulunan sürücülere 1 milyon 600 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi. - MUĞLA