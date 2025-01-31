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Bodrum'da Hafriyat Kamyonlarına 1.6 Milyon TL Ceza

Bodrum'da Hafriyat Kamyonlarına 1.6 Milyon TL Ceza
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde hafriyat kamyonlarına toplam 1 milyon 600 bin TL cezai işlem uygulandı. Yasakların sona ermesiyle birlikte kamyon trafiğinde büyük bir artış yaşanırken, denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 3 ayda yapılan denetimlerde hafriyat kamyonlarına 1 milyon 600 bin TL cezai işlem uygulandı.

1 Kasım itibariyle inşaat yasaklarının sona erdiği Bodrum'da hafriyat kamyonları trafiğinde büyük artış yaşandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri 1 Kasım'dan bu yana kendi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma, yasakların sona erdiği 3 aydan bu yana toplamda 1500'den fazla hafriyat kamyonunu denetledi.

Hız, hatalı sollama, branda kullanmama, koruma demiri kullanmama, fazla tonaj gibi ihlallerde bulunan sürücülere 1 milyon 600 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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