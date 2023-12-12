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Bodrum'da Hafriyat Kamyonları ve Beton Mikserlerine 3 Milyon TL Cezai İşlem

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son iki ayda 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon TL cezai işlem uygulandı. İnşaat çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte trafikteki hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin sayısında önemli bir artış yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince son iki ayda hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik yapılan denetimlerde 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da 15 Mayıs itibariyle başlayan inşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle ilçede inşaat çalışmaları hızlandı. İlçenin dört bir yanında tüm hızıyla devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle trafikteki hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin sayısında önemli bir artış oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Gölköy kavşağında yük taşıyan kamyonlara ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleşti. Denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere SRC-Psikoteknik gibi denetimler yapıldı.

Jandarma ekiplerince son iki ay içerisinde toplamda 500'den fazla hafriyat kamyonu ve beton mikserine yaklaşık 3 milyon TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan ekiplerce araç sürücülerine kemer takmaları konusunda uyarılar yapılırken, araçta bulunan çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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