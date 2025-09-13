Haberler

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığına Gözaltı

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığına Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 15 göçmenle birlikte kaçak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir Türk vatandaşı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir grup göçmenin Koyunbaba Halk Plajı'ndan bota binip yasadışı yollarla Yunan adalarına geçeceği bilgisini alan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi - JASAT harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden bölgeye hareket etti. Çıkış hazırlığındaki 6'sı Yemen, 4'ü Suriye, 3'ü Irak, 1'i Lübnan ve 1'i de Somali uyruklu toplam 15 göçmen, JASAT ve Sahil Güvenlik'in müşterek operasyonunda yakalandı.

Göçmenler arasında bulunan Türk vatandaşı B.E., göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı

Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı! Kimse zapt edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.