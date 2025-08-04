Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Yalıkavak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Operasyon, düzensiz göç akışını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç akışının önlenmesine yönelik çalışmalarında, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı geçişlere gözcülük yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs daha tespit edilerek gözaltına alındı. Toplam 7 göçmen kaçakçılığı organizatörü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA