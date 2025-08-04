Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Yalıkavak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Operasyon, düzensiz göç akışını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç akışının önlenmesine yönelik çalışmalarında, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı geçişlere gözcülük yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs daha tespit edilerek gözaltına alındı. Toplam 7 göçmen kaçakçılığı organizatörü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soru geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.