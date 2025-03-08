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Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Bu kapsamda Bodrum'da bir otelde yapılan denetimler neticesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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