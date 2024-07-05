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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamda operasyon yapıldı. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Fener Mevkiindeki operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgede İHA ile yapılan alan taramasında göçmenleri bırakan araç tespit edildi.

Bahse konu araç Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile durdurularak araç içerisinde ve çevresinde 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 araç ve 1 bot ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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