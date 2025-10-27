Bodrum'da Göçmen Botu Faciası: 17 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

24 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 göçmen sağ olarak kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum ile 3 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 17 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.