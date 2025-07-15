Bodrum'da Gezi Teknesi Personeli Denizden Kurtarıldı

Bodrum'da Gezi Teknesi Personeli Denizden Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde yaralanan personel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansı ile tahliye edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan tekne personeli, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansı ile tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün öğle saatlerinde, Orak Adası yakınlarında demirde bulunan günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın kırılması ile dengesini kaybederek tekne içine düşme sonucu yaralandı. Yaşanan olay üzerine tekne kaptanı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulundu. Deniz Kurtarma Derneği ekibinin zamanında bölgeye ulaşarak, deniz ambulansında gerçekleştirdiği tıbbi destek sayesinde yaralı personel, Milta Bodrum Marina'ya getirildi. Buradan hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı Bodrum'daki hastanede tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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