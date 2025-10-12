Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhuşa Teşvik Aracılık Yer ve İmkan Sağlama' suçuna karşı çalışma başlatıldı. Sosyal medya platformları kullanılarak 16 yabancı uyruklu mağdur kadına otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. - MUĞLA