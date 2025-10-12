Haberler

Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhuşa Teşvik Aracılık Yer ve İmkan Sağlama' suçuna karşı çalışma başlatıldı. Sosyal medya platformları kullanılarak 16 yabancı uyruklu mağdur kadına otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.