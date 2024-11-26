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Bodrum'da Fren Yerine Gaza Basan Otomobil İş Yerine Girdi

Bodrum'da Fren Yerine Gaza Basan Otomobil İş Yerine Girdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geri manevra yapan bir otomobilin sürücüsü fren yerine gaza basınca kontrolü kaybetti ve bir iş yerinin içine girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak güvenlik kameraları kazanın dehşetini kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Çarşı Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. 34 DPK 537 plakalı otomobilin sürücüsü S.E.K., geri manevra yaparken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerinin ön camını patlatarak içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise işletmenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaza sonrası işletme içerisindeki vatandaşın yaşadığı büyük korku ve panik görüntüye yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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