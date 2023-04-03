Bodrum'da fırtına balıkçı teknesini batırdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi, balıkçı teknesi battı.

Bodrum'da fırtına balıkçı teknesini batırdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi, balıkçı teknesi battı.

İlçede dün etkili olan kuvvetli rüzgar bugün fırtınaya döndü. Güneydoğu yönünden esen fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Bitez İskelesi'nde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde, zarar verdi. Ahşap tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kimi denizcilerin de teknelerini koylara demirlediği görüldü.