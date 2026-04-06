Haberler

Bodrum'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 11 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, İstanbul Asliye Ceza Masası tarafından "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında toplam 11 yıl 9 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

