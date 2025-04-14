Bodrum'da Eski Eşini Vuran Sanığın Davası Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl eski eşini sokak ortasında kurşunlayarak öldüren, yardım etmeye çalışan bir kişiyi de yaralayan şahıs ile suç delillerini gizlediği öne sürülen oğlunun yargılanmasına başlandı. Sanık ifadesinde, "Kapıda Hüsne ile karşılaştım, ardından Sedat gelip bana küfretti. Kendimi kaybettim. Sedat'a ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım" dedi.

Olay, 24 Temmuz 2024 günü akşam saatlerinde Geriş Mahallesi'nde yaşandı. 2021 yılında boşandığı 3 çocuk annesi Hüsne Topal'ın bulunduğu eve giden Hacı Ömer Alçı, kadını dışarı çağırarak konuşmak istedi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda iddiaya göre Alçı eski eşini darp etti. Çığlık seslerini duyan Hüsne Topal'ın arkadaşı Sedat T., kadının yardımına koştu. O sırada belinden tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan Hüsne Topal ağır yaralanırken, Sedat T. ise vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Olay yerinden kaçan Alçı, kısa sürede Bodrum polisi tarafından Emin Anter Bulvarı'nda yakalandı. Cinayetin ardından kullanılan silahın ise zanlının oğlu B.A. ve arkadaşı E.D. tarafından saklandığı ortaya çıktı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüsne Topal, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Yaralı Sedat T.'nin ise tedavisi Bodrum Devlet Hastanesi'nde sürdürüldü. Gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul B.A. daha sonra ara kararla serbest bırakılırken, E.D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili dava Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı ile tutuksuz yargılanan oğlu B.A., hayatını kaybeden Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları, avukatlar ve tanıklar katıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak sanık Hacı Ömer Alçı'yı dinledi. Sanık Alçı, "Çok üzgünüm. Boşanmıştık ama birlikte yaşıyorduk. Olay günü Hüsne'nin konumunun Sedat'ın evinde olduğunu görünce oraya gittim. Neden gittiğimi bilmiyorum. Kapıda Hüsne ile karşılaştım, ardından Sedat gelip bana küfretti. Kendimi kaybettim. Sedat'a ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım. Polisten saklanmadım, her şeyi anlattım. Silahı kendimi korumak için taşıyordum" dedi.

Alçı, önceki ifadesinde olayın 'alacak-verecek' meselesi yüzünden yaşandığını söylemesinin nedeni olarak, "Avukatım beni o şekilde yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık B.A. ise olay günü babasının yanına geldiğini ve silahı kendisine verdiğini söyleyerek, "Annemle her gün konuşurdum. Aradığımda bir kadın telefonu açtı, 'Annen öldü' dedi. Olay yerine gittim, annemi kanlar içinde buldum. Silahın bende olduğunu hatırlayınca paniğe kapılıp 200 metre ilerideki ağacın altına attım" dedi.

Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ise duruşmada gözyaşları içinde konuştu. Hatun Topal, "Kızımın namusunu karalamasın. Yalan söylüyor. Çocukları 'Annem yok' diyor. Şikayetçiyim. Bizi mahvetti" dedi.

Tanık olarak dinlenen site görevlisi, "Ömer'in bir elinde silah vardı, diğer eliyle Hüsne'ye vuruyordu. Sedat kapıya çıkınca aralarında tartışma yaşandı. Sonra silah sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarının ardından duruşmaya ara verdi. Heyet, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık B.A. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Üyesi Perihan Ceviz, "Sanık indirim alabilmek için gerçeğe aykırı ifadeler veriyor. Bu eylemin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için mücadelemiz sürecek" dedi. - MUĞLA