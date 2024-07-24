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Bodrum'da Eski Eşini Kurşun Yağmuruna Tutarak Öldüren Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, sokak ortasında eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bodrum'un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Eski eşi Hüsne Topal'ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40), Topal'ı dışarı çağırdı. Bir müddet konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A.'nın darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal'ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal'ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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