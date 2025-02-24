Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Bodrum'da Engelli Genç Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak (36), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan Tabak'a (36) arkadan çarptı. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada Hasan Tabak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü T.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi Hasan Tabak'ın 9 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Hasan Tabak'ın hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın Tabak'a çarpması sonucu yola savrulması ve yanındaki arkadaşının telaşla koşturması yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı, eli hançerlilere dikkat"
img

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
img

Yeni 100 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

"Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı, eli hançerlilere dikkat"
Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.