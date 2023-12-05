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Bodrum'da düzensiz göçmenler yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkış hazırlığındaki düzensiz göçmenler yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahildeki 22 göçmeni gözaltına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkış hazırlığındaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Gece saatlerinde Ortakent Sahilinde bir grup düzensiz göçmenin yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na çıkış hazırlığı yaptığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Kolluk Destek Timi (Turgutreis/Koldestim) tarafından sahildeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Bodrum Muğla Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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