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Bodrum'da düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce yatıştırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce müdahale edilerek yatıştırıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir düzensiz göçmen fenalık geçirdi ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.