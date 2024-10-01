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Bodrum'da Düzensiz Göçmen Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalıştı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalıştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize girerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen, sağlık kontrolünden geçirilerek Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan denize giren 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştı. Göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince tespit edildi. Deniz ortasında yakalanan göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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