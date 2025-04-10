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Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 5 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 5 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, tespit ettikleri yelkenli tekneye müdahale ederek göçmenleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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