Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 33 Yakalandı, 21'i Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları operasyonda 33 kişiyi yakaladı, 21 düzensiz göçmeni ise denizde kurtardı. Operasyonlar kapsamında 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 21'i kurtarıldı.

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Torba/Koldestim) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde gönderildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
