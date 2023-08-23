Bodrum'da düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki dört ayrı düzensiz göçmen olayında 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve göçmenin yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından lastik bot içerisindeki kaçak düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki üç ayrı düzensiz göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen ise yakalandı. - MUĞLA