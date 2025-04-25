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Bodrum'da Dronlu Trafik Denetimleri: 100'den Fazla Sürücüye Ceza

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Bodrum'da gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali yapan 100'den fazla sürücüye toplamda 266 bin 541 lira ceza kesildi. Proje kapsamında sürücülere güvenlik eğitimi verildi ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bodrum'da dronlu trafik operasyonu: "Sürücüye ceza yağdı"

MUĞLA - Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "Hatalı geçme, ölümü seçme" mottosuyla başlatılan "Hatalı geçiş yok, hayat var" projesi kapsamında Gölköy Mahallesi'nde geniş çaplı drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali gibi riskli manevralar, havadan drone ile tek tek tespit edilerek çevirme noktasındaki ekiplere bildirildi. Eş zamanlı harekete geçen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 100'ün üzerinde sürücüye toplam 266 bin 541 lira para cezası uyguladı.

Aynı güzergahta sürdürülen uygulamalar kapsamında, Gölköy-Torba yolu üzerindeki Bülent Ecevit Caddesi'nde 12 kez havadan denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 500 sürücüye 1 milyon 250 bin lirayı aşan idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra sürücü ve yolculara yönelik farkındalık çalışmaları da hız kazandı. Ekipler, proje kapsamında 5 bin 150 kişiye birebir bilgilendirme yaparken, el broşürleri dağıttı. Ayrıca farklı noktalarda düzenlenen seminerlerle 650 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
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