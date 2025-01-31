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Bodrum'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 75 Sürücüye Ceza

Bodrum'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 75 Sürücüye Ceza
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli denetimlerle kural ihlali yapan 75 sürücüye toplam 230 bin TL ceza uyguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 1 saatlik denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen 75 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kendi sorumluluk alanlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak Gölköy-Türkbükü arasında drone destekli trafik denetimi yaptı. 1 saat süren denetimde hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, drone tarafından kayda alındı. İhlallerde bulunduğu tespit edilen 75 sürücüye toplamda 230 bin TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerinin bu tür uygulamaları arttırarak sürdüreceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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