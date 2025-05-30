Bodrum'da Denize Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 55 yaşındaki Sinan D., ayağına ağırlık bağlayarak denize atladı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti. Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa