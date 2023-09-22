Bodrum'da Dava Anlaşmazlığı Nedeniyle Avukat ve Emekli İcra Müdürü Öldürüldü

Bodrum'da dava anlaşmazlığı yaşayan bir kişi, avukat ve emekli icra müdürünü tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

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1) BODRUM'DA DAVA ANLAŞMAZLIĞI YAŞADIĞI AVUKAT VE EMEKLİ İCRA MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRÜLDÜ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aralarında dava nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., aynı araçta tartıştığı Avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Galip Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında icra davası nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile hafif ticari araçta bir araya geldi. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan Galip Ö. yanında getirdiği tabancayla avukat Çam ve Çavdar'ın başına ateş etti. Galip Ö. olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından ağır şekilde yaralanan Çavdar ve Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Savcının incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Galip Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.