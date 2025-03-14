Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi

Bodrum'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile aranan M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K., adli makamlarca tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'cinsel saldırı' suçundan 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri 'cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası olan 38 yaşındaki M.K.'nın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.K. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
img

Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

Yoldan geçen kadınlara bakıp yaptıkları mide bulandırdı
Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.