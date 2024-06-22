Bodrum'da çıkan yangında 6 kedi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,yangında 3'ü yavru 6 kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Sitesi'ndeki 3 katlı bir evin 3'üncü katında yangın başladı. İtfaiyenin ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangında 3'ü yavru 6 kedi sağ salim kurtarıldı. Prizden çıktığı belirlenen yangında evin 3'üncü katındaki odalar hasar gördü. - MUĞLA