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Bodrum'da çıkan yangında 6 kedi kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangında 3'ü yavru 6 kedi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,yangında 3'ü yavru 6 kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Sitesi'ndeki 3 katlı bir evin 3'üncü katında yangın başladı. İtfaiyenin ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangında 3'ü yavru 6 kedi sağ salim kurtarıldı. Prizden çıktığı belirlenen yangında evin 3'üncü katındaki odalar hasar gördü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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