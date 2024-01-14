Bodrum'da çıkan yangında 2 kedi yaralı şekilde kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kediyi yaralı şekilde kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde yangın çıktı. Klimadan başladığı sanılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. O esnada evde 2 kedinin olduğunu fark eden ekipler, yangından 2 kediyi yaralı şekilde kurtararak sahibine teslim etti. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA