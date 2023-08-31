Bodrum'da çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Bodrum'daki silahlı çatışmada 2 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Geçen Pazar günü Gölköy Akdeniz Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen çatışmada Ömer Ataşyaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan B. ile Mert A.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ardahan B. ve Yiğitcan B. tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayda katil zanlısı Ersin O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.