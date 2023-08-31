Bodrum'da çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bodrum'daki silahlı çatışmada 2 tutuklama
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Geçen Pazar günü Gölköy Akdeniz Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen çatışmada Ömer Ataşyaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan B. ile Mert A.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Ardahan B. ve Yiğitcan B. tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayda katil zanlısı Ersin O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.