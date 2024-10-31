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Bodrum'da Butik Otelde Yangın Çıktı

Bodrum'da Butik Otelde Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otelde kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otelde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Güvercinlik Mahallesi'nde kara yolu kenarındaki butik otelde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın başladı. 40 oda ve 88 yatak kapasiteli otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatı ve restoran kısmını saran alevlere müdahale eden S.Y. ve A.K. isimli 2 işçi, içeride mahsur kaldı. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 6 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 aracı olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen işçilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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