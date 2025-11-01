Haberler

Bodrum'da Bot Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 metrelik bir botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 metrelik botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu 7 metrelik lastik bot, bilinmeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. yaralandı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye hareket etti. Yaralıların 2'si bölgede bulunan vatandaşların teknesiyle Gümbet İskelesi'ne getirildi. Diğer 2 yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin "Yaşam" ambulansıyla Milta Marina'ya getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan botun kaptanının önüne aniden çıkan başka bota çarpmamak için manevra yaptığını ve kayalıklara çarptıklarını ifade ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
