Haberler

Bodrum'da Bebeğini Terasa Bırakan Kadın Tutuklandı

Bodrum'da Bebeğini Terasa Bırakan Kadın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki Z.U.K., doğurduğu bebeği havluya sararak terasa bıraktı. Bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi ve kadın adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bodrum'da lojmanda doğurduğu bebeğini havluya sarıp terasa bırakan Kırgızistan uyruklu kadın, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaklaşık 5 ay önce Kırgızistan'dan Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., geçtiğimiz cuma günü yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi. Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadının ifadesinde bebeğin doğum yaparken öldüğünü söylediği öğrenildi. 19 yaşındaki Z.U.K., bugün adliyeye sevk edildi. Z.U.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.