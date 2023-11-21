Bodrum'da ayağına kum torbası bağlayıp denize atlayan şahıs basın mensupları tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir şahıs, ayağına kum torbası bağlayarak denize atlamak istedi. Basın mensupları olay yerine gelerek şahsı kurtardı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ayağında kum torbası bağlayıp denize atladı

Denize atlayan adamı, basın mensupları kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına kum torbası bağlayıp denize atlayan Şeref B., basın mensupları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye ailevi sorunlar yaşayan Şeref B., ilçedeki bir gazeteye ulaşarak Gümbet Mahallesi'nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden kendisini aşağı atacağını söyledi. İhbarı alan basın mensupları olay yerine gitti. Basın mensupları olay yerine geldiğinde denize atlayan Şeref B.'nin ardından basın mensupları da denize atladı. İskeleye bağlı bir motoryattan bıçak alınarak Şeref B.'nin ayağındaki ip kesildi, ardından bota bindirilip karaya çıkarıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şeref B., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.