Bodrum'da Avukat ve Emekli İcra Müdürü Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı
Bodrum'da araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı tabancayla öldüren Galip Ö. ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bodrum'da araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) tabancayla öldüren Galip Ö. (63) ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa