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Bodrum'da Atık Yakma Yangınında Otomobil Tamamen Yandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan atık yakma yangınında otomobil tamamen yanarak metal yığınına döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde atık yakarken çıkan yangın, otomobile sıçradı. Tamamen yanan otomobil, metal yığınına döndü.

Gündoğan Dirmil Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde bir şantiyede inşaat işçileri tarafından çimento kağıtlarını bertaraf etmek için ateş yakıldı. Rüzgarla büyüyen alevler, kontrolden çıktı. Büyüyen alevler, bölgede park halindeki otomobile, elektrik kablolarına ve depoya sıçradı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yangın söndürüldü. Tamamen yanan otomobilin metal yığınına döndüğü görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Bodrum Yaşam Olay

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