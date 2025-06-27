Bodrum'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Bodrum'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'silahlı yağma' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 12 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.K.'nın (22) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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