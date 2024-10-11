Bodrum'da Aranan İki Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Y. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.Ç.'nin Bodrum'da olduğu belirlendi. 2 şahsın ikamet ettiği 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. M.Y. ile E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA