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Bodrum'da ana isale hattı patlağı sonrası otomobil çukura düştü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı ve patlama sonucu oluşan çukura bir otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patlağı sonrası oluşan çukura otomobil düştü.

Edinilen bilgiye göre Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu. Patlamadan kısa süre sonra bölgeden geçen otomobil ise çukura düşerek mahsur kaldı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. MUSKİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ekiplerin çabası sonucunda çukura düşen otomobil kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı. Bölgede su kesintisi yaşanacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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