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Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Süpermarket Sular Altında Kaldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattındaki patlama sonucu bir süpermarket ve çevresindeki bahçeler sular altında kaldı. İçeride mahsur kalan müşteriler ve çalışanlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. MUSKİ ekipleri olay yerine müdahale ederek su kesintisi ve onarım çalışmaları başlattı.

Bodrum'da patlayan isale hattı marketi göle çevirdi, mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama, süpermarketi ve çevredeki bahçeleri sular altında bıraktı. Tonlarca su markete dolarken, içeride mahsur kalan müşteriler ve çalışanlar, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde saat 16.10'da Devlet Su İşleri'ne ait ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı, bir süpermarket sular altında kaldı. Ne olduğunu anlayamadan içerideki müşteriler ve çalışanlar, aniden yükselen sularla birlikte büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Market büyük hasar alırken, çevredeki bahçeler de su altında kaldı.

MUSKİ ekipleri ihbar üzerine hızlıca müdahale ederek suyu kesti ve hattın onarımı için çalışmalara başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin süreceği öğrenildi. Ekipler aynı zamanda marketteki suyu tahliye etmeye başladı.

Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Süpermarket Sular Altında Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa

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