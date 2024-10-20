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Bodrum'da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz, kaza sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada, alkollü bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz hayatını kaybetti.

Kaza, Bodrum-Turgutreis yolu İslamhaneleri mevkiinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan Kadir Kanmaz yönetimindeki 48 LY 158 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Otomobil ise kontrolden çıkarak yol kenarında karaya çekilmiş bir tekneye çarptı. Kazanın ardından hızla olay yerinden kaçan sürücünün o anları ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Kadir Kanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kanmaz'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin hızlı takibi sonucunda kaçan sürücü T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 160 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Jandarma Politika 3-sayfa Bodrum

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