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Bodrum'da Alkollü Sürücü Elektrikli Bisikleti Sürükledi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü bir sürücü, çarptığı elektrikli bisikleti önüne alarak sürükledi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarptığı elektrikli bisikleti önüne alarak sürükleyen otomobil, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi 2716. Sokak'ta seyreden Furkan Y. (37) yönetimindeki 34 CTS 077 plakalı otomobil, Gölbaşı kesişiminde Şükran B'nin (68) kullandığı elektrikli bisikleti aracın önüne alarak kısa süre sürükledi. Elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil ise önündeki beton duvara çarparak durabildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü duvara çarptıktan sonra bir süre aracından çıkamadı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inmesinin ardından yere yığıldı ve tekrar kalkarak kadın sürücüye doğru ilerledi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kalrılırken, otomobil sürücüsünün yapılan alkol muayenesinde 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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