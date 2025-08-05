Bodrum'da Alacak- Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Kenan K. akrabası 22 yaşındaki Erman Karakuş ve 32 yaşındaki ağabeyi Güven K. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kenan K. kavgada Erman Karakuş'u kalbinden Güven K.'yı ise sırtından bıçakladığı öğrenildi. Olay sırasında 32 yaşındaki Güven K. yaralanırken, 22 yaşındaki Erman Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından Kenan K. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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