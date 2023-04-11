Bodrum'da aile içi kavgada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada silahla vurarak öldürdüğü annesi ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı. Olayın ardından intihar eden şahsın cenazesi ise yarın toprağa verilecek.

Olay, dün öğle saatlerinde Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Akpınar (58), dün öğle saatlerinde annesi Sudiye Akpınar'ın (87) evine geldi. Akpınar'ın diğer oğlu restoran işletmecisi Bekir Akpınar'ın (55) da bulunduğu evde, mal paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan aile tartışmaya başladı. Öfkelenen İbrahim Akpınar, koltukta oturan annesini ve kardeşini silahla vurdu. Anne ve oğul olay yerinde yaşamını yitirirken, İbrahim Akpınar aynı silahla intihar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, haberi alan Akpınar ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bodrum'u şoke eden olayda cenazeler Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 çocuk annesi Sudiye Akpınar ve 3 çocuk babası Bekir Akpınar'ın cenazeleri Bodrum'a getirildi. Anne ve oğul için bugün Ortakent Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzelendi. Törene Sudiye Akpınar'ın yeğeni ve Bekir Akpınar'ın kuzeni olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında olduğu yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğulun cenazeleri, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ortakent'te kuyumculuk yapan İbrahim Akpınar ise yarın Ortkent Köyiçi Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası Müskebi Osmanlı Mezarlığı'na defnedilecek. - MUĞLA