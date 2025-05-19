Bodrum'da 95 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen hareketli yelkenli durduruldu. İtalya rotası üzerinde bulunan teknede yapılan kontrollerde 95 düzensiz göçmen tespit edildi. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA