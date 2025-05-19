Bodrum'da 95 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 95 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli teknede yapılan operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen hareketli yelkenli durduruldu. İtalya rotası üzerinde bulunan teknede yapılan kontrollerde 95 düzensiz göçmen tespit edildi. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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