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Bodrum'da 90 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 olayda toplam 90 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda 31'i çocuk olan göçmenler Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 olayda toplam 90 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot tespit edildi. İhbarın ardından Sahil Güvenlik botları belirlenen bölgelere hareket etti. 2 lastik bot ve 1 fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak toplamda 31'i çocuk 90 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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