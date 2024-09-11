Bodrum'da 90 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 olayda toplam 90 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot tespit edildi. İhbarın ardından Sahil Güvenlik botları belirlenen bölgelere hareket etti. 2 lastik bot ve 1 fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak toplamda 31'i çocuk 90 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA